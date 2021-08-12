تحسن بالواقع الخدمي في مدينة الميادين بريف دير الزور

دير الزور-سانا

استعادت مدينة الميادين التي تتوسط ريف دير الزور الشرقي عافيتها مع عودة جميع الخدمات الأساسية لها ورجوع الأهالي إلى منازلهم وقراهم بعد أن خلصها أبطال الجيش العربي السوري من الإرهاب أواخر عام 2017.

وفي تصريحات لمراسل سانا ذكر رئيس مجلس المدينة ثائر العلي أن معظم سكان المدينة عادوا إلى منازلهم وأعمالهم حيث يبلغ عدد الأهالي حالياً أكثر من 60 ألف مواطن تم توفير كل الخدمات الأساسية لهم وتفعيل الدوائر الحكومية وإزالة الأنقاض وفتح الشوارع وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي وعدد من الشوارع والحدائق والساحات.

وأشار إلى أنه تم إيصال التيار الكهربائي إلى المنطقة أواخر عام 2018 حيث تتغذى من محطة الميادين باستطاعة 20 م.ف.أ فيما بلغ عدد المحولات 116 محولة باستطاعة 22 ميغا فولت امبير تغذي خطوط التوتر 20 ك.ف.أ وعددها 7 خطوط اثنان منها في مدينة الميادين إضافة إلى خط الطيبة/محكان/ وخط /ضخ القورية/وخط/بقرص/وخط/مشروع المياه/وخط/موحسن.

ولفت العلي إلى أنه تم افتتاح صالتين في مدينة الميادين تابعتين لفرع المؤسسة السورية للتجارة بدير الزور يتم تزويدهما بالمواد الغذائية والاستهلاكية والمواد المقننة الموزعة عبر البطاقة الالكترونية كما يتم تسيير سيارات جوالة إلى المناطق التي لا يوجد فيها صالات مشيراً إلى وجود مخبزين احتياطيين و4 مخابز خاصة تنتج نحو 20 طناً يومياً بالميادين.

وبين العلي أنه تم إدخال المركز الصحي الثاني في مدينة الميادين بالخدمة وهو مركز متطور مزود بعربة جراحة نسائية وسيارة إسعاف إضافة إلى مركز الطيبة الصحي وهما يقدمان الخدمات الصحية واللقاحات للمواطنين كما يتم تخديم المنطقة عبر عدد من العيادات المتنقلة.

كما قامت السورية للاتصالات بإعادة الاتصالات للميادين من خلال تركيب وحدة مشتركين بسعة 3500 رقم هاتفي وتركيب محطة ضوئية لتخديم الميادين والمقاسم التابعة لها وتركيب دارات ضوئية لتخديم الدوائر الرسمية كما تمت إعادة تفعيل العمل في الشؤون المدنية والمحكمة والمالية والمصرف الزراعي وذلك بحسب العلي.

ويوجد في الميادين والبلدات التابعة لها وفق رئيس وحدة المياه محمد جزاع 18 محطة شرب داخل الخدمة باستطاعة إجمالية 3370 متراً مكعباً بالساعة 7 منها تعمل على الكهرباء و11 على الديزل يتم من خلالها تأمين المياه للأهالي لافتاً إلى أن مؤسسة المياه أصلحت الخطوط الرئيسة والفرعية في مدينة الميادين والقرى التابعة لها كما نفذت خطوطاً جديدة في العشارة ودبلان والقورية كما أهلت خزانات المياه العالية لضمان استمرار الضخ وتنفيذ مشروع استبدال رمال وعناصر التصفية للمحطة الرئيسية والمحطات النموذجية.

بدوره أوضح رئيس المجمع التربوي في الميادين عراك الأحمد أن العملية التربوية تسير بصورة جيدة في المدارس التابعة للمجمع حيث بلغ عدد المدارس المفتتحة العام الماضي 61 مدرسة لمختلف المراحل إضافة إلى ثانويتين مهنيتين فيما بلغ عدد الطلاب الإجمالي بالمدينة 22 ألف طالب وطالبة كما تمت صيانة 7 مدارس ووضع 12 في خطة الصيانة لعام2021.

ودارت عجلة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في الميادين وفق رئيس دائرة زراعة الميادين المهندس فيصل حماد وذلك بعد أن وفرت الحكومة كل مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومياه للري حيث تمت إعادة تأهيل مشاريع الري في الميادين وسعلو والزباري وبقرص فوقاني وبقرص تحتاني والبلعوم والطيبة ومحكان لافتاً إلى أن المساحات التي تمت زراعتها بمحصول القمح هذا العام بلغت 38675 دونماً وتجري حالياً عملية توريد المحصول إلى مركز حبوب الميادين كما يقوم الفلاحون حالياً بزراعة محصول القطن حيث وصلت المساحات المزروعة إلى نحو 4 آلاف دونم كما تم هذا العام إطلاق تجربة الإنتاج العضوي لمحصول القطن من خلال إنجاز حقل عضوي بالميادين.

ونوه عدد من أهالي الميادين بالجهود الحكومية المبذولة لتوفير الخدمات الأساسية وتفعيل الدوائر والمؤسسات الخدمية مؤكدين أن مدينتهم استعادت عافيتها بفضل تضحيات أبطال الجيش العربي السوري.

ابراهيم ضللي