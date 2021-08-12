أوكامورا: الناتو والاتحاد الأوروبي لا يمثلان الضمان للأمن بأوروبا

براغ-سانا

دعا نائب رئيس مجلس النواب التشيكي توميو أوكامورا إلى انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو معتبراً أن وجودها فيهما يضر بمصالحها.

وكتب أوكامورا على فيسبوك أن الناتو والاتحاد الأوروبي لا يمثلان الضمان للأمن في أوروبا وقد أخفقا في التعامل مع تركيا وأزمة الهجرة.

وأوضح أن تركيا العضو في الحلف والتي تتطلع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا تزال تحتل أراضي من قبرص الدولة العضو في الاتحاد واعتدت على اليونان الدولة في الحلف والاتحاد ولهذا لا يمكن الاعتماد عليهما في ضمان أمن التشيك .

ورأى أن الضمان الأفضل للتشيك سياسياً واقتصادياً ودفاعياً وجودها في مجموعة فيشيغراد التي تضم التشيك وبولندا وسلوفاكيا وهنغاريا وفي بناء جيش وطني ودولة قوية .