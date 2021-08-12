تشارنوغورسكي:أمريكا لم تعد قادرة على ممارسة الضغوط ضد سورية

براغ- سانا

أكد رئيس الحكومة السلوفاكية السابق يان تشارنوغورسكي أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على ممارسة الضغوط العسكرية على سورية.

ووفقاً لموقع أوراق برلمانية الالكتروني التشيكي فقد أرجع تشارنوغورسكي هذا الأمر إلى أن الولايات المتحدة لم تعد القوة الوحيدة المهيمنة في العالم وستنشغل خلال السنوات القادمة بحل مشكلاتها الداخلية.

ولفت إلى أنه بالنظر للتقارب الكبير بين الصين وروسيا وتحولهما الآن إلى حلفاء تقريباً فإن أمريكا لن تعود قادرة على منافستهما أو السماح لنفسها بأن تفعل شيئاً ضدهما كما كانت تفعل في السابق في مجال السياسة الخارجية.