القوات العراقية تحبط مخططاً إرهابياً لاستهداف مجالس دينية في بغداد

بغداد -سانا

تمكنت القوات العراقية من إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مجالس دينية في بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي العراقي قولها في بيان إنه خلال عملية نوعية قامت بها تمكنت المديرية بالتعاون مع استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد وبعد التحقيق والمتابعة الدقيقة من تحديد مخبأ يستخدمه الإرهابيون وتم فيه العثور على أحزمة ناسفة وعبوة لاصقة في منطقة الزيدان غرب العاصمة بغداد.

وأوضح البيان أن إرهابيي داعش كانوا يخططون لاستخدام هذه الأعتدة العسكرية ضد المجالس الدينية خلال الأيام القادمة.

وكانت القوات العراقية بدأت في وقت سابق من اليوم تنفيذ عملية أمنية واسعة فى صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار غرب العراق لملاحقة فلول إرهابيي “داعش”.