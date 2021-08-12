سفير كوريا الديمقراطية لدى موسكو: استحالة إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية في ظل التواجد العسكري الأمريكي

موسكو-سانا

أكد سفير كوريا الديمقراطية لدى موسكو سين هون تشول استحالة إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية إلا في حال سحب الولايات المتحدة لجميع وحداتها العسكرية المتواجدة في كوريا الجنوبية.

وأوضح تشول في حديث مع وكالة تاس الروسية نشر اليوم :” يجب على الولايات المتحدة سحب قواتها العدوانية وعتادها العسكري المنتشر في كوريا الجنوبية لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية” مؤكدا أنه:”مادامت القوات الأمريكية متمركزة في كوريا الجنوبية فلن يتم القضاء على السبب الرئيسي وراء تفاقم الوضع بشكل دوري في شبه الجزيرة الكورية”.

وأشار الدبلوماسي الكوري الديمقراطي إلى أن:”الوضع الحالي يثبت أن القوة الحقيقية وليست الكلمات هي التي يمكن أن تضمن السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية” مشددا على أنه “قلنا بوضوح أننا سوف نتعامل مع الولايات المتحدة على أساس مبدأ القوة مقابل القوة والخير مقابل الخير”.

وأكد على سعي كوريا الديمقراطية لتعزيز تنسيقها مع روسيا في مواجهتها مع الولايات المتحدة وقال:”سنقوم بتعزيز التنسيق بين الجمهورية الكورية الديمقراطية الشعبية وروسيا الاتحادية بهدف التصدي للولايات المتحدة وستعمل بيونغ يانغ أيضا على توطيد وتطوير العلاقات الاستراتيجية وروابط الصداقة التقليدية بين البلدين”.

وشدد على أن بلاده:”لا تستطيع تجاهل التهديدات التي تواجهها في ظل سياسة واشنطن العدائية إزاء بلاده” وتابع:”سنعمل على إعطاء دفعة أقوى لمواصلتنا في تعزيز قوة الردع المطلق في وجه التهديد العسكري الأمريكي المتنامي كل يوم ما يعني تقوية قدرة الدولة على الدفاع عن نفسها وقدرتنا على توجيه ضربة استباقية قوية”.