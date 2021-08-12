نيشيكوري ينسحب من بطولة تورونتو للأساتذة بسبب إصابة في الكتف

تورونتو-سانا

أصبح الياباني كي نيشيكوري أحدث المنسحبين من بطولة تورونتو للتنس للأساتذة اليوم بسبب إصابة في الكتف.

وكان من المقرر أن يتقابل نيشيكوري وصيف البطل على الملاعب الصلبة في نسخة 2016 من البطولة المقامة في كندا مع المصنف السابع البولندي هوبرت هوركاتش في الدور الثاني اليوم لكنه انسحب بسبب آلام في الكتف الأيمن.

وسيصعد هوركاتش للدور الثالث بدون لعب حيث سيلتقي مع الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي.

ويأتي انسحاب نيشيكوري المفاجئ بعد انسحاب رفائيل نادال المصنف الرابع عالميا أمس بسبب آلام مستمرة في قدمه اليسرى المصابة.

وأبعدت الإصابة نادال الحاصل على 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى عن بطولة ويمبلدون وأولمبياد طوكيو هذا العام ولعبت دوراً في خروجه المفاجئ من الدور الثالث في بطولة واشنطن المفتوحة الأسبوع الماضي.