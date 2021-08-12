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زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب مينداناو بالفلبين

2021-08-11

ميامي-سانا

ضرب زلزال بقوة 7.2 جنوب شرق مدينة بوبون الفلبينية اليوم دون ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار بشرية أو مادية.

ونقلت رويترز عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قولها في بيان إن “زلزالاً قوته 7.2 درجات ضرب منطقة تبعد نحو 66 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من بوبون بالفلبين وعلى عمق 50 كليومتراً”.

واستبعد نظام التحذير من حدوث موجات المد العاتية “تسونامي” بعد الزلزال إلا أنه حذر من وقوع هزات ارتدادية.

وتقع الفلبين أيضاً فيما يسمى منطقة “الحزام الناري” وهي منطقة تنشط بها الزلازل والانفجارات البركانية ما يجعلها واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث.

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