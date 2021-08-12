(ملحمة وطن 6).. احتفالية فنية في دار الأوبرا بمناسبة عيد الجيش العربي السوري

دمشق-سانا

بمناسبة عيد الجيش العربي السوري نظم تجمع شباب المحبة والسلام بالتعاون مع جمعية سورية اليمامة الخيرية بالحسكة مساء اليوم احتفالية فنية في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق “الأوبرا” تحت عنوان “ملحمة وطن 6” تم خلالها تكريم مئة أسرة من ذوي الشهداء العسكريين تقديراً لتضحيات أبنائها.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي يجسد انتصارات الجيش العربي السوري وبطولاته في مواجهة الإرهاب إضافة إلى عروض فنية ولوحات مسرحية وفقرات شعرية وغنائية لفرقة كورال المحبة والسلام القادمة من درعا بقيادة المايسترو الدكتور موسى الغزالي.

ونوهت الدكتورة سهام عبود ممثلة تجمع شباب المحبة والسلام في كلمة لها بالتضحيات التي قدمها جيشنا الباسل في مواجهة التنظيمات الإرهابية مؤكدة أن هذه الاحتفالية أقل ما يمكن أن نقدمه عربون وفاء لدماء شهدائنا الأبرار.

طه العلي ممثل جمعية سورية اليمامة لفت إلى أن مشاركة الجمعية الخيرية في هذه الاحتفالية تشكل رسالة عرفان بالجميل لجيشنا الحبيب الأسطورة التي لا تقهر في يوم عيده موجهاً التحية لأبطال جيشنا الباسل المرابطين على حدود الوطن وعلى امتداد ساحاته.

شارك في الاحتفالية والتكريم اللواء بسام بري مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في وزارة الدفاع ونورما الشمالي مديرة مكتب شؤون الشهداء في محافظة دمشق وفعاليات شبابية وثقافية ودينية.