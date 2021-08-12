إخماد حريق نشب في أعشاب يابسة على طريق حمص دمشق

حمص-سانا

أخمد عناصر الدفاع المدني بحمص مساء اليوم حريقاً طال أعشاباً يابسة وأشجاراً حراجية على مدخل مدينة حمص الجنوبي على اتوستراد حمص دمشق.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص لمراسل سانا أنه تم الإبلاغ عن نشوب حريق بأعشاب يابسة وأشجار صنوبر قرب مدخل مدينة حمص الجنوبي على طريق حمص دمشق وأنه تم تحرك عناصر الإطفاء إلى المكان وعملوا على تطويق الحريق والسيطرة عليه وإخماده والقيام بعملية التبريد منعاً من تجدده.

وكانت فرق إطفاء حمص أخمدت بداية الأسبوع الحالي حريقاً طال أعشاباً يابسة وأشجاراً شوكية بمحيطة بلدة البهلونية بمنطقة تلكلخ.