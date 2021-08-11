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العدوان السعودي يرتكب 173 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار في الحديدة

2021-08-11

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 173 خرقاً جديداً في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليمنية قولها إن من ضمن الخروقات استحداث تحصينات قتالية وتحليق 20 طائرة تجسسية في أجواء عدة مناطق من الحديدة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.

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