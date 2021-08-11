لقاء ثقافي لفرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب

دمشق-سانا

أقام فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب لقاء ثقافياً بعنوان اتحاد الكتاب العرب بين دوره الثقافي والتزامه النقابي “طموح نحو المجد” للدكتور الباحث محمد الحوراني رئيس الاتحاد.

الحوراني أشار إلى أهمية الالتزام الثقافي بالقضايا الاجتماعية والإنسانية على أن تكون المواد المكتوبة في المستوى اللائق الذي يمكن للاتحاد أن يتبناها وذلك ضمن إعادة النظر في منشورات الاتحاد في العمل على رفع المستوى الثقافي والاهتمام بالقضايا الوطنية وصولاً إلى خلق رابط بين المتلقي ومنشورات الاتحاد.

الحوراني لفت الى أن العمل على تنمية الثقافة يظهر من خلال الأنشطة التي سيقيمها الاتحاد مع المدارس والجامعات ابتداء من أدب الأطفال والفتيان وصولاً إلى أدب الكبار بمختلف أنواعه إضافة إلى الترجمة.

رئيس الاتحاد بين أن المثقف والطالب وكل أفراد المجتمع لم تجدوا صعوبة في تناول دوريات الاتحاد ومنشوراته وستكون الأسعار بشكل مستمر ضمن متناول الشرائح كافة وبسهولة.

كما رد رئيس الاتحاد على الأسئلة التي طرحتها مديرة الجلسة الشاعرة سمر تغلبي وبعض الحضور موضحاً كيفية التعامل بالنشر في وسائل الاتحاد ودورياته إضافة إلى الاهتمام بالمكافأت مقابل الجهود المبذولة التي ستكون برعاية الاتحاد.

حضر اللقاء أعضاء المكتب التنفيذي في اتحاد الكتاب العرب وعدد من الكتاب والمثقفين.

محمد خالد الخضر