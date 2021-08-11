سلطات النظام التركي تصدر مذكرات اعتقال بحق قيادات أمنية سابقة

أنقرة-سانا

أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 12 مدير أمن سابقاً تم فصلهم خلال حالة الطوارئ عقب محاولة انقلاب 2016.

وذكرت صحيفة زمان التركية أنه تم إصدار قرارات اعتقال بحق 12 شخصاً تم فصلهم من عملهم وسلبهم رتبهم الأمنية وذلك بذريعة ارتباطهم بحركة رجل الدين التركي فتح الله غولن موضحة أن فرق مكافحة الجريمة المنظمة بمديرية أمن أنقرة بدأت حملة أمنية للقبض عليهم.

ومنذ محاولة الانقلاب منتصف تموز عام 2016 أطلق نظام رجب طيب أردوغان حملة اعتقالات وطرد من العمل شملت كل القطاعات العامة وأدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين وطرد أو إيقاف عن العمل لنحو 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة والقضاء والاعلام وغيرهم.