ثلاث لاعبات أمريكيات ينسحبن من بطولة سينسناتي للتنس

واشنطن–سانا

انسحبت لاعبتا كرة التنس الشقيقتان فينوس وسيرينا وليامز ومواطنتهما الأمريكية صوفيا كينين من بطولة سينسناتي لكرة المضرب.

وقالت سيرينا الفائزة باللقب مرتين في بيان أصدرته اللجنة المنظمة للبطولة: “لسوء الحظ لن ألعب في بطولة سينسناتي الأسبوع المقبل لأنني ما زلت أتعافى من إصابة في ساقي تعرضت لها في ويمبلدون”.

وفيما لم تكشف اللجنة المنظمة للبطولة عن سبب انسحاب شقيقتها فينوس الفائزة بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى أعلنت كينين المصنفة الرابعة عالمياً أنها اتخذت قراراً “صعباً” الانسحاب من بطولة سينسناتي.

وقالت كينين بطلة أستراليا المفتوحة “آمل اللعب في أمريكا المفتوحة”.

وتضم قائمة المشاركات المصنفة الأولى عالمياً وبطلة ويمبلدون آشلي بارتي ونعومي أوساكا الحاصلة على أربعة ألقاب في البطولات الكبرى وباربورا كريتشيكوفا بطلة فرنسا المفتوحة.