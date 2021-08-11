القياس والتقويم: 25 أيلول القادم امتحان طب الأسنان الموحد

دمشق-سانا

حدد مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت 25-9-2021 موعدا لإجراء الامتحان الوطني الكتابي الموحد لطلاب كليات طب الأسنان قيد التخرج من الجامعات السورية “الحكومية والخاصة” والجامعات غير السورية “دورة أيلول 2021” في مراكز جامعات “دمشق وحلب وتشرين وحماة والبعث وطرطوس”.

وبين المركز في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن هذا الامتحان يخضع له جميع طلاب كليات طب الأسنان في الجامعات الحكومية والخاصة قيد التخرج الذين لم يتبق لديهم سوى 12 ساعة معتمدة أو 4 مقررات دراسية لعام 2021 وكذلك طلاب الجامعات غير السورية من أجل معادلة شهاداتهم وممارسة المهنة.

وحدد المركز عدد الأسئلة للامتحان بـ 120 سؤالا مع مراعاة أن تكون متماشية مع المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية “النارس” التي تحدد الحد الأدنى من المعرفة والمهارات العملية وهي من نموذج الأسئلة متعددة الخيارات وتتضمن عدة محاور هي “التخدير والقلع وجراحة الفم والفكين والمداواة الترميمية واللبية والتعويضات الثابتة والمتحركة وطب أسنان الأطفال والتقويم الوقائي وأمراض اللثة والنسج ما حول السنية وأمراض الفم والأشعة وطب الفم الوقائي”.

ويعد حصول الطالب من الجامعات السورية “الحكومية والخاصة” والجامعات غير السورية على علامة 50 بالمئة شرطا للتخرج ويستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية بمقدار علامتين فقط كما يعد الحصول على علامة 60 بالمئة شرطا للتقدم لمفاضلة الدراسات العليا.

وأشار المركز إلى أن التسجيل الإلكتروني للامتحان يبدأ اعتبارا من 11-8-2021 ولغاية 26-8-2021 ويتم دفع الرسوم الخاصة بالامتحان 4500 ليرة سورية لطلاب الجامعات الحكومية و7500 ليرة سورية لطلاب الجامعات الخاصة في المصرف التجاري السوري على الحساب الفرعي الخاص بمركز القياس والتقويم لاختصاص طب الأسنان.