استشهاد عامل من دائرة نقل الطاقة بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) بريف دير الزور

دير الزور–سانا

استشهد عامل من دائرة نقل الطاقة وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي “داعش” بريف دير الزور الشرقي.

وذكر مراسل سانا أن عاملاً من دائرة نقل الطاقة بدير الزور استشهد وأصيب آخر بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” أثناء عملهما في إعادة تأهيل خط التوتر “الميادين الدوير” بريف دير الزور الشرقي.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من المناطق التي كانت تنتشر فيها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.