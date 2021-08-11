إكثار بذار حماة: بدء بيع بذار البطاطا المحلية مباشرة للفلاحين للعروة الخريفية

حماة-سانا

باشر فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة عمليات بيع بذار البطاطا من مرتبة ايليت الناتجة من الحقول المفتوحة المزروعة ضمن المشروع الوطني لإكثاره وذلك لتلبية احتياجات المزارعين لزراعة البطاطا للعروة الخريفية.

وأشار مدير فرع المؤسسة المهندس عبد الغني الأسود لنشرة سانا الاقتصادية إلى أن عمليات البيع تتم بشكل مباشر للمزارعين والكمية تمنح حسب الترخيص الزراعي لافتا إلى أن لدى الفرع 235 طناً من بذار البطاطا الناتجة عن عمليات القلع شملت حقولاً مكشوفة على مساحة 150 دونماً في مواقع معردس والمجدل وسوبين وكفربهم على أن يتم استجرار كميات أخرى من المؤسسة.

وأوضح الأسود أن هناك إقبالا كبيرا من المزارعين على البذار المنتجة ولا سيما صنف أفاميا وتتميز بدورة إنتاجها القصيرة وهي مرغوبة من قبل المزارعين مضيفاً إنه تم افتتاح باب الاكتتاب أمام المزارعين على بذار البطاطا الأجنبية المستوردة صنف ايليت للعروتين الربيعية والخريفية للموسم الزراعي المقبل ويحق للفلاح الاكتتاب على ثلاث رغبات من أنواع

البذار التي سيتم استيرادها وقبول طلبات الاكتتاب مستمر لغاية الـ 16 من آب الجاري في مقر فرع المؤسسة بمركز المدينة حصراً.

ويتوجب على المكتتبين دفع سلفة مالية أولية قدرها مليون ليرة للطن الواحد المكتتب عليه.