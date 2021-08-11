إكثار البذار تستلم نحو 70 ألف طن بذار قمح من الحقول الإكثارية

دمشق–سانا

تعمل المؤسسة العامة لإكثار البذار على تأمين احتياجات الفلاحين من بذار كل المحاصيل الزراعية المكفولة وعالية الإنتاجية بالاعتماد على الإنتاج المحلي بخبرات وكوادر المؤسسة وذلك من خلال إعادة تأهيل وترميم المشاريع التي خربها الإرهاب.

وبين الدكتور بسام السليمان مدير عام المؤسسة لنشرة سانا الاقتصادية أن الخطة الاستثمارية تتضمن تنفيذ عدة مشاريع لتخزين وإعداد البذار عبر معامل الغربلة ومستودعات التخزين في كل المحافظات لافتاً إلى أن خطة المؤسسة الإنتاجية تضمنت هذا العام إنتاج واستلام كمية 100 ألف طن من بذار القمح و10 آلاف طن من بذار الشعير وكميات مختلفة لبذار محاصيل الحمص والعدس والذرة عبر اللجان الفنية بما يضمن توفير مخزون دائم لدى المؤسسة من كل الأصناف المحسنة وعالية الإنتاجية لزوم تنفيذ الخطة الزراعية القادمة.

وأضاف: تم استلام نحو 70 ألف طن من بذار القمح من الحقول الإكثارية المتعاقد مع الفلاحين على زراعتها في كل المحافظات وبنسبة تنفيذ بلغت 75 بالمئة وهي تكفي حاجة المزارعين من البذار ضمن الخطة المخصصة للزراعة في مناطق الاستقرار الأولى والثانية وللمزارعين وفق التنظيم الزراعي لافتاً إلى أن خطة استلام بذار الشعير تأثرت بظروف الجفاف والتي أثرت على تدني النوعية والإنتاجية بينما تم إنتاج 1700 طن من بذار البطاطا ضمن المشروع الوطني وستباع للمزارعين مباشرة للعروة الخريفية هذا الموسم.

نديم معلا

نشرة سانا الاقتصادية