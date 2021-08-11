إغلاق خمس فعاليات مخالفة بدرعا خلال أسبوع

درعا-سانا

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال الأسبوع الحالي خمس فعاليات لأسباب مختلفة.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس حميدي الخليل في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن الإغلاقات شملت مستودع أدوية بالمدينة لمدة 15 يوما بمخالفة أدوية مجهولة المصدر ومحلي فروج وسمانة بمدينة ازرع لمدة أسبوع بمخالفة نقع الفروج بالماء ومواد منتهية الصلاحية ومحل مكياج بحي السبيل بمدينة درعا بسبب حيازة مواد مجهولة المصدر ومعملا للكونسروة بالصنمين بمخالفة غش وتدليس ببطاقة البيان.

وأضاف إن دوريات حماية المستهلك نظمت في هذا الأسبوع 23 ضبطا تموينيا توزعت على عدم الإعلان عن الأسعار وإبراز فواتير غير نظامية وحيازة مواد مجهولة المصدر والبيع بسعر زائد لمادة المازوت بمحطة محروقات ببلدة غباغب إضافة إلى ضبط بحق مخبز الصنمين بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز.

وكانت المديرية نظمت في الأسبوع الأول من هذا الشهر 44 ضبطا تموينيا شملت مخابز ووسائط نقل وصالونات حلاقة ومحال قصابة وفعاليات مختلفة.

قاسم المقداد

نشرة سانا الاقتصادية