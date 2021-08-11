انتهاء أعمال تأهيل ناعورة العثمانية في حي الطوافرة بحماة

حماة-سانا

أنهت ورشات دائرة النواعير في مجلس مدينة حماة تنفيذ أعمال إعادة تأهيل ناعورة العثمانية الواقعة بحي الطوافرة وذلك ضمن خطة المجلس لإنجاز صيانة النواعير المقامة على مجرى نهر العاصي.

وذكر عهد سبع العرب مدير دائرة النواعير في تصريح لمراسلة سانا أن أعمال تأهيل ناعورة العثمانية والبالغ قطرها 10.30 م شملت أجزاء من الناعورة التي تعرضت للاهتراء جراء العوامل الجوية حيث تم استبدال إكليل الناعورة الوشاحات والأعواد من الدوائر الخارجية والداخلية لافتاً إلى أن الأعمال استغرقت 30 يوماً واستخدمت فيها أصناف متنوعة من الخشب دخلت في تصنيع وتأهيل الناعورة مثل الحور والجوز.

وأشار إلى مباشرة الورشات أعمال تأهيل وترميم إكليل ناعورة الجسرية موضحاً أن هذه الأعمال تنفذها ورشات متخصصة تشمل تصميم وتنفيذ مجسمات خشبية مطابقة للقطع المهترئة بالطول والحجم نفسه ومعالجتها بمواد عازلة لزيادة متانتها ومقاومتها للتغييرات الجوية ومن ثم تركيبها على جسم الناعورة بشكل تسلسلي ومنتظم.