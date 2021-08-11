قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها تعتدي بالمدفعية على 5 قرى بريف حلب الشمالي

حلب-سانا

اعتدت قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية المدعومة منها بالمدفعية على مناطق واسعة من ريف حلب الشمالي ما تسبب بأضرار في منازل الأهالي وممتلكاتهم وبساتينهم الزراعية.

وأفادت مصادر أهلية من ريف حلب الشمالي لـ سانا بأن “قصفاً عنيفاً ومكثفاً بالمدفعية نفذته قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية المرتبطة بها طال قريتي سد الشهباء وسموقة بريف حلب الشمالي وقرى المياسة وبرج قاص ومرعناز في منطقة عفرين أقصى الريف الشمالي الغربي”.

ولفتت المصادر إلى أن العدوان تسبب بحالة من الهلع والخوف بين المدنيين القاطنين في المناطق التي طالها القصف ناهيك عن الأضرار المادية في المنازل والممتلكات والبساتين الزراعية.

وفي إطار جرائمها ضد المدنيين داهمت مجموعة من مرتزقة الاحتلال التركي أول أمس منازل المواطنين في قرية شوربة بناحية معبطلي التابعة لمنطقة عفرين بالريف الشمالي واختطفت مواطناً وابنه واقتادتهما إلى جهة مجهولة.