في ظل حكم أردوغان.. تركيا تسجل نحو 19 ألف حالة انتحار خلال 10 سنوات

أنقرة -سانا

كشفت بيانات رسمية تركية أن نحو 19 ألف مواطن تركي اقدموا على الانتحار خلال السنوات العشر الماضية بسبب تنامي حالة اليأس والاحباط التي خلقها حزب العدالة والتنمية في المجتمع التركي.

وردا على استفسار عن عدد حالات الانتحار تقدم به فيلي أغبابا النائب عن حزب الشعب الجمهوري قال وزير الصحة في النظام التركي فخر الدين قوجه وفق ما نقلت صحيفة زمان التركية “انتحر 18772 شخصاً بين الـ1 من كانون الثاني عام 2019 والـ1 من كانون الثاني عام 2020 ومن بين الذين انتحروا 1190 من خريجي الجامعات و853 من الطلاب”.

ووفق احصائيات وزارة الصحة التركية فقد أقدم على الانتحار ما معدله 1887 شخاص كل عام أي نحو ستة أشخاص يومياً فيما لا يشمل هذا الرقم فترة تفشي وباء كورونا بين العامين 2020-2021.

وأكد أغبابا في الصحيفة أن كل حالات الانتحار هذه ترتبط بشكل مباشر بمناخ اليأس والإحباط الذي خلقه حكم حزب العدالة والتنمية وقال “من ناحية المشقة ومن ناحية أخرى البطالة والفقر ولسوء الحظ فإن المضايقات في مكان العمل والقلق بشأن المستقبل وانعدام الأمن والأزمة التي تتعمق كل يوم تغذي للأسف العجز ومناخ اليأس.

وكان تقرير نشره حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا في شباط الماضي عن زيادة كبيرة في معدلات الانتحار خلال حكم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بسبب الصعوبات المالية وارتفاع معدلات البطالة.

وأثناء استعراض التقرير قال تيكين بينجول عضو البرلمان عن حزب الشعب إن السبب في زيادة الانتحار هو يأس الناس في تركيا التي تخضع لحكم سيئ حيث لا مستقبل لملايين الشباب وترك المواطنون وحدهم وبسبب العدد المتزايد من الشركات التي أفلست والديون المتزايدة والعجز ما دفع الناس إلى التخلي عن حياتهم.

وعلى وقع ارتفاع عدد حالات الانتحار أزال معهد الإحصاء التركي بيانات الانتحار من تقريره لعام 2017 وتم الإعلان عن إحصاءات الانتحار حتى عام 2016 على اعتبار أنها إحصاءات وفيات.