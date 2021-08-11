أمسية حفلت بالإبهار التقني وكسر النمطية للسيمفوني السوري مع طلاب قسم التقنيات بمعهد الفنون المسرحية

دمشق-سانا

أمسية موسيقية حفلت بالإبهار التقني وكسر النمطية الكلاسيكية والابتعاد عن المألوف جسدت ما يكتسبه الشباب السوري من علوم حديثة في ظل ظروف صعبة تطال وطنهم بصورة مشاريع أكاديمية خلاقة بنكهة عالمية وسط العاصمة دمشق.

واعتاد جمهور دار الأسد للثقافة والفنون أن تقدم الفرقة السيمفونية الوطنية السورية بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان في كل أمسية لها تحدياً جديداً ومشروعاً مختلفاً لتطلق العنان في أمسية اليوم التي احتضنها مسرح الأوبرا لأفكار الشباب مازجة الموسيقا مع الأسلوب الحديث من التقنيات السمعية والبصرية من خلال أمسية عصرية لموسيقا أفلام عالمية بفكر سوري.

الأمسية ترجمت مساعي السيمفوني السوري في السنوات الأخيرة لناحية دعم المبدعين الشباب لكنها تميزت اليوم لكونها أول تعاون مع المعهد العالي للفنون المسرحية بخريجيه الشباب فحملت عنوان مشروع تخرج قسم التقنيات المسرحية للعام الدراسي 2021-2020.

برنامج الأمسية التي قادها المايسترو باغبودريان وأشرف عليها الأستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية أدهم سفر امتد لما يقارب نصف ساعة عزفت خلاله الفرقة السيمفونية موسيقا لأفلام عالمية مشهورة في محاولة أن يعيش فيها جمهور دار الأسد بصرياً مع الأفلام حيث قدمن لغة بصرية متكاملة العناصر من صوت وإضاءة وموسيقا وصورة.

وفي تصريح لـ سانا بين سفر أن هدف الأمسية اليوم هو تحفيز الشباب للدخول إلى سوق العمل بطريقة صحيحة وتعريف الجمهور بهم وبما يتلقونه من علوم خلال أربع سنوات دراسية يتخللها التعب وتلقي الخبرة والعمل المتواصل إضافة إلى الإضاءة على قسم التقنيات المسرحية الذي يعد من الأقسام الخمسة المهمة في المعهد.

وأكد سفر أن العمل على طلاب المعهد متقن وهو ما تعكسه مشاريع تخرجهم الاحترافية مثمناً دور الأساتذة المشرفين على الصوت والمونتاج ليقدم مشروع تخرج الطلاب على مستوى عال مع السيمفوني السوري ويكون علامة فارقة بين تخرجهم ودخولهم معترك الحياة العملية في بداية مشوراهم المهني.

والطلاب المشاركون في المشروع والمرشحون لنيل إجازة في الفنون البصرية هم براء طرقجي ووحيد الحامض وضياء النجار وسعيد سعيد وعبد الرحمن سمسمية ولمى محمد ومحمد الزعبي ومناف حسن وهدى شعبان.

رشا محفوض