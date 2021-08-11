من سيبيريا شرقاً إلى بوليفيا غرباً… غابات العالم تحترق

عواصم- سانا

تواصل حرائق الغابات الاستعار مدمرة مناطق خضراء شاسعة من الغابات والأحراج في قارات العالم الخمس فمن سيبيريا شرقاً إلى بوليفيا وولاية كاليفورنيا الأمريكية غرباً مروراً بالجزائر وتونس في شمال إفريقيا واليونان في أوروبا.

الحرائق تلك أسفرت عن مصرع العشرات واحتراق الآلاف من الهكتارات والدونمات من الأحراش والغابات إضافة إلى خسائر مادية فادحة في الممتلكات والبنى التحتية والمؤسسات لم يتم حصرها حتى الآن.

اليونان على الضفة الشمالية للمتوسط شهدت الأسبوع الماضي وحدها أكثر من 500 حريق جراء موجة من الحر لم تشهدها منذ ثلاثة عقود مدمرة المئات من الدونمات من المناطق الخضراء ما أجبر السلطات على إخلاء العشرات من القرى وإجلاء عشرات آلاف الأشخاص من منازلهم وقراهم.

سيبيريا من جهتها وفي سابقة من نوعها شهدت موجة من الحرائق المستعرة وصل دخانها إلى القطب الشمالي بحسب ما ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” اليوم مجتازة أكثر من 3 آلاف كيلومتر وغطى دخانها القسم الأكبر من روسيا وفق صور الأقمار الصناعية.

وفي أمريكا الشمالية أعلنت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أن حريق “ديكسي” المشتعل شمال شرق سان فرانسيسكو منذ ما يقارب 26 يوماً أتى على ما يقارب 500 ألف فدان.

بيانات صحفية أوضحت أن أكثر من خمسة آلاف رجل إطفاء يشاركون في إخماد حرائق القارة الأمريكية الجنوبية التي أتت هذا العام على نحو 150 ألف هكتار في مقاطعة سانت كروس في بوليفيا قرب الحدود مع البرازيل وفقاً لما ذكرته السلطات المحلية.

ملف التغير المناخي وتأثيره المدمر على الأرض يبدو ما زال ينتظر الحلول الجذرية مع ما تشهده من حالات كارثية مدمرة متمثلة بالحرائق التي تلف الأرض من شرقها إلى غربها وإذا كان من الصعب ربط حريق ما بالتغير المناخي فإن الأخير يجعل هذه الكوارث أكثر احتمالاً وخطورة الأمر الذي أكده علماء البيئة من أن الحرائق الحالية هي بالفعل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة عالمياً.