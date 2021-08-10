حزب الله: ضرورة مواجهة العدوان الإسرائيلي الممنهج على المقاومة

بيروت- سانا

أكد حزب الله اللبناني على مواجهة العدوان الممنهج لكيان الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه على المقاومة في لبنان والمنطقة.

ولفت مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في بيان له عقب اجتماع مع وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة المسؤول السياسي لمنطقة صيدا أبو علي حمدان إلى وحدة الصف والكلمة والوقوف إلى جانب المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني ومن ورائه الولايات المتحدة الأميركية.

ودعا البيان إلى مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان بكل أشكالها وآخرها الضغط الاقتصادي والحصار المالي على المقاومة ومحاولة استدراجها لمستنقع الفتن لاستهداف شعوب المنطقة.

ونوه البيان بصمود أهلنا في فلسطين ومقاوميها وما يسطرونه من بطولات في التصدي للعدو الإسرائيلي وجرائمه.