تكتل لبنان القوي: للبنان الحق في الدفاع عن النفس وحفظ سيادته

بيروت-سانا

جدد تكتل لبنان القوي النيابي اللبناني التأكيد على حق لبنان في الدفاع عن النفس وحفظ السيادة مؤكداً أهمية الالتزام بالقرار 1701 كعامل ضامن للاستقرار.

وشدد التكتل في بيان عقب اجتماع برئاسة النائب جبران باسيل على التمسك بالمعادلة الردعية القائمة منذ عام 2006 والتي أمنت استقراراً نسبياً وحمت لبنان من تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان.

من جهة أخرى دعا التكتل إلى الإسراع في تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بالتعاون والاتفاق مع الرئيس العماد ميشال عون وفق الدستور والميثاق تكون قادرة على وقف الانهيار وتنفيذ الإصلاح المطلوب وعلى رأسه التدقيق الجنائي واستعادة الأموال المحولة إلى الخارج.