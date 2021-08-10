فورين بوليسي: ارتفاع أعداد السجون في تركيا خلال السنوات الأخيرة

أنقرة-سانا

كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن النظام التركي أنفق ما يقرب من 13 مليار ليرة تركية لبناء 131 سجناً خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت المجلة في تقرير استقصائي أن “صور الأقمار الصناعية كشفت عن بناء 131 سجنا منذ تموز 2016 وحتى آذار 2021 في تركيا وأن وثائق وزارة العدل التركية وتقاريرها تشير إلى أن الحكومة التركية تخطط لإنشاء نحو مئة مركز احتجاز إضافي وهذا التوسع الهائل في شبكة السجون في البلاد يساعد في حملة حكومة أردوغان القمعية ضد معارضيها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان”.

وتابع التقرير.. أن وتيرة البناء الحالية بلغت أكثر من ضعف ما كانت عليه في السنوات الأربع التي سبقت الـ 15 من تموز وخلال هذا الوقت لوحظ من خلال صور الأقمار الصناعية أن 64 سجناً قيد الإنشاء ونمت السجون من حيث العدد والحجم وزادت المساحة الأرضية للسجون المبنية بعد عام 2016 بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة.

وأشار التقرير إلى أن حكومة أردوغان لا تخفي جنون بناء السجون لافتاً إلى أنه مع إضافة سجون جديدة ارتفع عدد السجناء من 180 ألفا في الـ 15 من تموز 2016 إلى نحو 300 ألف في عام 2019.

وذكر التقرير أنه لأول مرة العام الماضي احتلت سعة السجون في تركيا المرتبة الأعلى بين 47 دولة عضو في مجلس أوروبا.

ووفقا لوزارة العدل يوجد في تركيا حالياً نحو 300 ألف سجين بعد أن كان الرقم في عام 2010 نحو 120 ألفاً وفي عام 2000 كان هناك 48 ألفاً في 758 سجناً فقط.

ومنذ محاولة الانقلاب عام 2016 أطلق نظام أردوغان حملة قمع استهدفت معارضيه وخصومه وشملت كل القطاعات وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة بينهم الكثير من الصحفيين إضافة إلى عزل وإقالة أو إيقاف عن العمل لنحو 150 ألفا آخرين في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد.