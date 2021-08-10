كورتونوف:  روسيا ليس لديها رغبة بتغيير سياستها لإرضاء واشنطن

موسكو-سانا

أكد مدير المجلس الروسي للشؤون الدولية أندريه كورتونوف أن روسيا لن تغير موقفها بشأن عدد من القضايا الدولية الرئيسة بغية إرضاء الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة تاس عن كورتونوف قوله إن ” موسكو لن تعيد النظر في موقفها لتلبية توقعات واشنطن” مضيفاً أن انطباع إمهال الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة أشهر لإجراء تغييرات وأن روسيا ستظهر أنها قامت بواجبها قد تغير وإذا كان الجانب الأمريكي يعتقد ذلك فإن مثل هذه التوقعات لا طائل من ورائها لأن القيادة الروسية ليس لديها رغبة أو استعداد لإجراء تغييرات جوهرية في سياستها.

وتابع كورتونوف أن ” الجانب الأمريكي يشعر بخيبة أمل شديدة من رفض موسكو التخلي عن نواياها لتتوافق مع توقعات واشنطن” مشيراً إلى أن العلاقات الروسية الأمريكية تبقى علاقات تنافس وليست علاقات تعاون وأنه لا توجد مؤشرات تلوح في الأفق في الوقت الحالي بهذا الشأن.