العدوان السعودي يرتكب 116 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في الحديدة

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي اليوم خروقاتها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقل موقع المسيرة نت عن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليمنية قولها “تم تسجيل 116 خرقاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في محافظة الحديدة من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس وغارتان لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء شارع الخمسين والدريهمي والفازة والجبلية والتحيتا”.

كما أشار المصدر إلى “أن من بين الخروقات خمسة خروقات بقصف صاروخي ومدفعي وخروقات بالأعيرة النارية المختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.