وقفة في طولكرم احتجاجاً على جرائم الاحتلال بحق الأسرى في معتقلاته

القدس المحتلة-سانا

طالب عشرات الفلسطينيين في وقفة تضامنية بمدينة طولكرم بالضفة الغربية اليوم المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين الذين باتت حياتهم مهددة بالخطر نتيجة استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر أكدوا ضرورة مواصلة دعم الأسرى والتضامن معهم ومنهم المضربون عن الطعام في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات وحشية في معتقلات الاحتلال وخاصة مع وجود حالات مرضية صعبة مطالبين بالإفراج العاجل عن المرضى منهم وكبار السن والنساء والأطفال.

ويواجه نحو 5300 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم وبينهم نحو 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.