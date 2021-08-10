وكالة الفضاء الأوروبية: مسبار الفضاء سولار يمر بنجاح بالقرب من كوكب الزهرة

باريس-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية اليوم أن مسبار الفضاء سولار أوربيتر الملقب بمسبار الشمس مر بنجاح بالقرب من كوكب الزهرة.

وقالت الوكالة الأوروبية في بيان رسمي لها نشر على موقعها الرسمي إن المسبار مر بنجاح بالقرب من كوكب الزهرة أثناء مناورة أجراها ضمن خطة رحلاته حيث اقترب من الكوكب بمسافة ثمانية آلاف كيلومتر تقريباً.

وأوضح البيان أن أجهزة التصوير الحرارية الموجودة على متن المسبار ستساعد على رصد الجانب المظلم من كوكب الزهرة فضلاً عن الكاميرات الموجودة على مركبة بيبي كولومبو التي هي بمهمة مشتركة بين وكالة الفضاء الأوروبية ومنظمة بحوث الفضاء اليابانية والتي ستمر بالقرب من الكوكب قريباً وتلتقط صوراً سيتم إرسالها إلى الأرض لمعاينتها بهدف تأمين فرصة فريدة لمعاينة بيئة الزهرة من عدة نقاط مختلفة.

وحسب وكالة الفضاء الأوروبية فإن مسبار الفضاء سولار أوربيتر من المفترض أن يمر بالقرب من كوكب الزهرة مرة أخرى في الفترة ما بين الأول والثاني من تشرين الأول المقبل ويفترض أن يقترب منه لمسافة 200 كيلومتر تقريباً.