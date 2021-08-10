مؤشرات فيروس كورونا تعود للارتفاع في بلجيكا

بروكسل-سانا

أفادت السلطات الصحية البلجيكية بأن كل مؤشرات فيروس كورونا عادت مجدداً للارتفاع بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الأخير.

وأوضحت الوزارة في أحدث تقاريرها اليومية أن متوسط الإصابات اليومية بالوباء في الفترة ما بين الـ 31 من تموز الماضي والسادس من آب الجاري وصل إلى 1743 حالة أي بزيادة قدرها 12 بالمئة عن الأسبوع الذي سبقه.

وأضافت الوزارة أن معدل الوفيات شهد أيضاً زيادة كبيرة إذ تم تسجيل 3.4 حالات كمتوسط يومي للفترة نفسها.

وأشار خبراء الصحة إلى أن سبب هذه الزيادة يعود رغم استمرار حملات التلقيح إلى زيادة عدد الاختبارات التي تجرى حالياً للعائدين من الإجازة الصيفية.

ووفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة البلجيكية فإن إجمالي عدد الإصابات بلغ مليوناً و141 ألفاً و379 إصابة بينما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 25274 حالة.