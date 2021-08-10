24521 ضبطاً تموينياً منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي في المحافظات

دمشق-سانا

نظمت دوريات مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات 24521 ضبطاً تموينياً منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي خلال جولاتها على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المواد للاستهلاك وقمع ظاهرة الاتجار بالمواد المدعومة.

وأوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد مروان باغ في تصريح لـ سانا أن المخالفات المنظمة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي في المحافظات توزعت على 7620 ضبط عدم الإعلان عن الأسعار و4661 عدم تداول فواتير و495 للاتجار بمواد مجهولة المصدر و188 الامتناع عن البيع و1145 البيع بسعر زائد و1508 ضبوط بدل خدمات و828 مخالفة في تجارة اللحوم البيضاء والحمراء و831 ضبط مخالفة المواصفات القياسية السورية و513 ضبط غش بالبضاعة و2684 ضبطا للأفران و2723 ضبطا للاتجار بالمواد المدعومة دقيق ومحروقات و43 للاتجار بمواد الإغاثة و640 مخالفة مواد منتهية الصلاحية و642 مخالفة متفرقة وبذلك يكون المجموع الكلي 24521 ضبطا بينما بلغ عدد ضبوط العينات المسحوبة 3966.

وأكد باغ أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك تتابع حركة الأسواق بشكل دقيق عبر تشديد الرقابة على مدى توافر المواد والسلع بالجودة والسعر المناسبين إضافة إلى استمرار آلية العمل بالدوريات النوعية والمتخصصة وخاصة المواد المدعومة “دقيق ومحروقات” لمنع الاتجار بها في السوق السوداء.

علي عجيب