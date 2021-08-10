الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعيين الدكتور فادي سلطي الخليل رئيساً لهيئة التخطيط والتعاون الدولي

دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (209) لعام 2021 القاضي بتعيين الدكتور فادي سلطي الخليل الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق رئيساً لهيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم (209)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام القانون رقم (1) لعام 2011.
يرسم ما يلي:
المادة 1- يعين السيد الدكتور فادي سلطي الخليل- الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق- رئيساً لهيئة التخطيط والتعاون الدولي.
المادة 2- يتقاضى السيد الدكتور فادي سلطي الخليل الأجر والتعويضات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 3- ينهى العمل بالمرسوم رقم (204) تاريخ 3-7-2016 المتضمن تعيين الدكتور عماد عبد الغني الصابوني رئيساً لهيئة التخطيط والتعاون الدولي.
المادة 4- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 2-1-1443 هجري الموافق لـ 10-8-2021 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد