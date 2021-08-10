مواصلة المرحلة الثانية من الأعمال الإنشائية للمنطقة الحرفية في بلدة خان أرنبة بالقنيطرة

القنيطرة-سانا

تتواصل في المنطقة الحرفية ببلدة خان أرنبة بريف القنيطرة المرحلة الثانية من الأعمال الإنشائية لإنجاز المقاسم الحرفية فيها.

وأوضح مدير المناطق الصناعية والحرفية بالقنيطرة المهندس حسين طنيفر لمراسل سانا أن الأعمال الإنشائية ضمن المرحلة الثانية تشمل الحفريات وصب الأساسات والقواعد والأعمدة وبناء الجدران مع الأسقف.

وبين أنه تم في المرحلة الأولى تسليم 9 مقاسم مخصصة للوحدة الإدارية في بلدة خان أرنبة على أن يتم في المرحلة الثانية تسليم 42 مقسماً لأصحاب الحرف والمهن الذين تم تخصيصهم بها مؤكداً أن المنطقة الحرفية في بلدة خان أرنبة تضم 51 مقسماً حرفياً تم تخصيصها بالكامل تتوزع على مساحة 15 دونماً.

ولفت طنيفر إلى أن هذه المنطقة الحرفية ستسهم في تجميع أصحاب المهن والحرف بمنطقة خدمية واحدة وذلك عقب الانتهاء من إنجاز كل أعمال الخدمات الأساسية من شبكات الطرق والكهرباء والهاتف ومياه الشرب والصرف الصحي وبالتالي تخفيف الازدحام أمام محلات المهن الحرفية في أحياء وشوارع خان أرنبة.

غسان علي