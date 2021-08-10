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عــاجــل المرسوم: الدكتور دارم طباع وزيراً للتربية والقاضي أحمد السيد وزيراً للعدل والدكتور تمام رعد وزيراً للموارد المائية

المرسوم: المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية والبيئة والدكتورة سلام سفاف وزيراً للتنمية الإدارية والدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية

2021-08-10

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المرسوم: الدكتور دارم طباع وزيراً للتربية والقاضي أحمد السيد وزيراً للعدل والدكتور تمام رعد وزيراً للموارد المائية

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