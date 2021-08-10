الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 208 للعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
روسيا: الوجود العسكري الأميركي في سورية غير قانوني
2021-08-10
أوملاوف: الغرب مني بهزيمة واضحة في سورية ولهذا يحاول تغيير تكتيكاته لاستهدافها
2021-08-10
شاب سوري يدخل موسوعة غينيس بالتمثيل
2021-08-09
التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية جريمة تستهدف شعبها
2021-08-09
حزب مصر العربي الاشتراكي: واشنطن الداعم الأول للإرهاب في سورية
2021-08-08
معرض للآثار السورية في مدينة شنجن الصينية
2021-08-08
فعالية ثقافية لجاليتنا في كييف بمناسبة عيد الجيش العربي السوري
2021-08-08
محليات
منصة الغابات ومراقبة الحرائق: استمرار مؤشرات خطورة الحريق لغابات شمال غرب سورية اعتباراً من يوم غد وحتى الجمعة القادم
2021-08-10
بعد تأهيله… إعادة مركز هاتف البياضة بحمص إلى الخدمة
2021-08-10
بدء التسجيل في مراكز التدريب المهني بحمص والسويداء
2021-08-10
تربية الحسكة تنهي صيانة مدرسة خويلد للتعليم الأساسي في ريف الحسكة
2021-08-10
التين الشوكي… فاكهة الصيف المفضلة لدى السوريين
2021-08-10
درجات الحرارة حول معدلاتها مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق بعض المناطق
2021-08-10
مشفى الباسل بدمشق.. خدمات علاجية قلبية شاملة ونحو 70 مراجعاً في الإسعاف يومياً-فيديو
2021-08-09
رياضة
الإيطالي سينير يتوج بلقب بطولة واشنطن للتنس
2021-08-09
الإصابة تبعد أوبيانغ عن ساسولو مؤقتاً
2021-08-09
الإصابة تغيب الأرجنتيني أغويرو عن برشلونة لمدة طويلة
2021-08-09
صحيفة إسبانية: ميسي يراجع عقد سان جيرمان وثلاث نقاط تثير الخلاف
2021-08-09
الأسترالية بارتي تتصدر تصنيف جدول ترتيب السيدات عالمياً في كرة التنس
2021-08-09
برشلونة يعلن إعارة بيانيتش ليوفنتوس
2021-08-09
فوز النواعير على الجيش في نصف نهائي كأس الجمهورية بكرة السلة
2021-08-09
اقتصاد
التجاري السوري يحدد الوثائق المطلوبة للاستفادة من برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
2021-08-10
تضم المحولة الرئيسية للمجموعة البخارية.. وصول الدفعة الرابعة من الحمولات الثقيلة لمحطة توليد الرستين الكهربائية باللاذقية
2021-08-10
ارتفاع أسعار النفط
2021-08-10
ارتفاع أسعار الذهب
2021-08-10
انخفاض أسعار النفط
2021-08-09
حجم الودائع لدى المصارف العامة والخاصة يصل إلى 7903 مليارات ليرة
2021-08-09
تراجع الذهب لأدنى مستوى خلال أربعة أشهر
2021-08-09
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الشريط الأخباري
منصة الغابات ومراقبة الحرائق: استمرار مؤشرات خطورة الحريق لغابات شمال غرب سورية اعتباراً من يوم غد وحتى الجمعة القادم
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