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عــاجــل المرسوم: الدكتور دارم طباع وزيراً للتربية والقاضي أحمد السيد وزيراً للعدل والدكتور تمام رعد وزيراً للموارد المائية

الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 208 للعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس

2021-08-10

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المرسوم: الدكتور دارم طباع وزيراً للتربية والقاضي أحمد السيد وزيراً للعدل والدكتور تمام رعد وزيراً للموارد المائية

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