ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم عقب مبيعات كثيفة في الجلستين السابقتين فيما حفز الطلب على المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا توقف مكاسب الدولار.

وذكرت رويترز أن أسعار الذهب في السوق الفورية ارتفعت 4ر0 بالمئة إلى 58ر1734 دولاراً للأوقية كما ارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 6ر0 بالمئة إلى 1736 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 8ر0 بالمئة إلى 62ر23 دولاراً للأوقية بعدما هبطت لأقل مستوى في ثمانية أشهر أمس.. وربح البلاتين واحدا بالمئة إلى 65ر989 دولاراً وصعد البلاديوم 7ر0 بالمئة إلى 71ر2618 دولاراً.