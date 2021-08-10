سلوتسكي: الغرب يستخدم بشكل دائم سلاح العقوبات في محاولة لتطويق روسيا وحلفائها

موسكو-سانا

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد روسيا وبيلاروس هي جزء من محاولات الغرب الدائمة لتطويق روسيا وحلفائها.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية فرضت أمس عقوبات على العديد من الشركات الروسية والبيلاروسية من بينها شركة بولسار للأبحاث والإنتاج الروسية فيما فرضت بريطانيا حزمة من العقوبات على بيلاروس.

ونقلت وكالة تاس عن سلوتسكي قوله إن “الغرب يواصل محاولاته احتواء وتطويق روسيا وحلفائها المقربين” مشيراً إلى ان وزارة الخارجية الأمريكية فشلت في تقديم أي دليل ضد الشركات الروسية التي فرضت عليها عقوبات بزعم انتهاك قانون أمريكي يقيد تجارة الاسلحة لبعض الدول.

وتابع إن “بريطانيا سارعت لمواكبة الخطوة الأمريكية وفرضت حزمة من العقوبات الاقتصادية والتجارية وفي مجال الطيران على الحكومة البيلاروسية” مؤكداً أن موسكو ومينسك ستردان على هذه الخطوات.

وبين سلوتسكي أن “الدول الغربية تزعم انها تكافح من اجل السلام وحماية حقوق الانسان غير أن ما تفعله في حقيقة الأمر هو استخدام لاسلوب المنافسة غير العادلة لإخراج الشركات الروسية والبيلاروسية من الأسواق العالمية ومحاولة لتبرير التدخل في شؤءون الدول المستقلة”.

وكان سفير روسيا الاتحادية في الولايات المتحدة أناتولي انطونوف أكد أمس تعليقاً على العقوبات أن “الإدارة الامريكية تواصل تصعيد الموقف بشكل متعمد وأعطت لنفسها الحق في محاكمة ومعاقبة كل الجهات غير المرغوب فيها”.

وفرضت موسكو أمس عقوبات على عدد من المسؤولين البريطانيين المتورطين بأنشطة مناهضة لروسيا ومنعتهم من دخول أراضيها وذلك “رداً على الإجراءات غير الودية للسلطات البريطانية وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل”.