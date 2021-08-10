SCS-NET
الشريط الأخباري

تبون يحذر من محاولات استهداف الجزائر (من وراء الستار)

2021-08-10

الجزائر-سانا

حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من محاولات استهداف الجزائر ودورها عبر “إملاءات صادرة من وراء الستار” تحاول زعزعة استقرار البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن تبون قوله خلال لقاء دوري مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية إن هناك محاولات واضحة لاستهداف الجزائر عن طريق ما يعرف بحرب الجيل الرابع التي تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد باستغلال أبنائها مشيراً إلى الإشاعات التي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف القطاعات وتستغل الظروف الحالية لزرع الهلع في نفوس المواطنين عبر نشر الأخبار الكاذبة والفيديوهات الملفقة وهي منافية للحقيقة.

وأوضح تبون أن هذه الإشاعات أصبحت سلاحا بين أيادي من يريدون زعزعة استقرار البلاد وهي تمس الأمن القومي مبينا أنه تم استحداث قانون جزائي يتكفل بمعالجة الجرائم السيبرانية.

انظر ايضاً

مقتل جنديين جزائريين وإصابة آخر جراء انفجار لغم غرب البلاد

الجزائر-سانا قتل جنديان جزائريان وأصيب آخر بجروح جراء انفجار لغم في ولاية عين الدفلي غرب …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved