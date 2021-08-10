إيران تجدد رفضها للاتهامات الأميركية والبريطانية الموجهة لها

نيويورك-سانا

جددت إيران رفضها الحازم للاتهامات الأميركية والبريطانية وتصريحاتهما المبنية على أغراض سياسية ضدها معتبرة أن هذه الاتهامات تمثل تكراراً لمزاعم مفبركة من قبل الكيان الإسرائيلي.

وأكدت سفيرة ومساعدة ممثلية إيران في منظمة الأمم المتحدة زهراء إرشادي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد تحت عنوان (حفظ السلام والأمن الدولي.. الأمن البحري) أن الاتهامات الموجهة لإيران من قبل أميركا وبريطانيا بخصوص زعزعة الأمن البحري في المنطقة لا أساس لها موضحة أن الوجود الواسع للقوات العسكرية لهذه الدول في الخليج وبحر عمان كان وما زال المصدر الأساس لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشارت إرشادي إلى أن الأخبار المفبركة والعمليات الكاذبة من قبل الكيان الإسرائيلي استغلت لتبرير هذا الوجود غير المقبول أو الهجوم على دول المنطقة مضيفة أنه على هذا الكيان بدلا من الايحاء بالمظلومية وتشويه سمعة الآخرين إنهاء جميع سياساته غير المسؤولة واعتداءاته وجرائمه التي كانت منذ الماضي المصدر الأساس للتهديد وزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وحثت إرشادي مجلس الأمن الدولي على القيام بمسؤولياته وفق الميثاق وإنهاء تقاعسه إزاء الانتهاك الممنهج للقوانين الدولية من قبل الكيان الإسرائيلي وأنشطته الإجرامية مشددة على عزم إيران تعزيز الأمن البحري في بحر قزوين والخليج ومضيق هرمز وبحر عمان كما في الماضي وضمان حرية الملاحة ومكافحة الجرائم البحرية والاستعداد للتعاون الفعال والبناء مع دول المنطقة لترسيخ السلام والأمن الإقليمي.