انخفاض أسعار النفط

نيويورك-سانا

هبطت أسعار النفط بما يزيد على اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع اليوم موسعة خسائرها الحادة من الأسبوع الماضي في أعقاب ارتفاع الدولار الأمريكي ومخاوف من أن قيوداً جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في آسيا قد تبطئ تعافياً عالمياً للطلب على الوقود.

وذكرت رويترز أن عقود خام برنت القياسي العالمي أنهت جلسة التداول منخفضة 1.66 دولار أو 2.4 بالمئة لتسجل عند التسوية 69.04 دولاراً للبرميل في حين تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار أو 2.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 66.48 دولاراً للبرميل.