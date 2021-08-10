سلالة دلتا تعصف بالولايات المتحدة مع معدل إصابات هو الأعلى بستة أشهر

واشنطن-سانا

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا ومعدل دخول المستشفيات للعلاج منها في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر بسبب التفشي السريع لسلالة دلتا المتحورة في أجزاء من البلاد ما زالت معدلات التطعيم فيها منخفضة.

وأشار إحصاء لرويترز استند إلى بيانات الصحة العامة إلى أن متوسط الإصابات بكوفيد19 بلغ في ثلاثة أيام على التوالي مئة ألف إصابة على مستوى البلاد بزيادة نسبتها 35 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولايات لويزيانا وفلوريدا وآركنسو أكبر عدد من الإصابات بينما ارتفع معدل دخول المستشفيات لتلقي العلاج من آثار كورونا 40 بالمئة وسجلت الوفيات زيادة نسبتها 18 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وحذر مدير المعاهد الوطنية للصحة فرانسيس كولينز أمس من أن البلاد تفشل في مكافحة الوباء وقال: “لم يكن ينبغى أن نصل إلى المكان الذي وصلنا إليه بهذا الصدد من حيث عدد الإصابات بالوباء، نحن نفشل”.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث عدد الإصابات والوفيات بتسجيلها 633202 حالة وفاة من أصل 36577523 إصابة.