تقرير دولي: موسكو من بين المدن الثلاث الأسرع سخونة في العالم

موسكو-سانا

كشف تقرير لفريق خبراء دولي عن تغير المناخ أن العاصمة الروسية موسكو أصبحت واحدة من أسرع ثلاث مدن سخونة في العالم.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء أن التقرير رصد متوسط درجة حرارة الهواء السنوية في موسكو الذي ارتفع بين عامي 1950 و2018 بمقدار درجة واحدة وتتقدمها فقط مدينتا تيرانا في ألبانيا وكلكتا في الهند.

وكانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من أن العالم يقترب من احترار “جامح وخطير” تقع مسؤوليته بشكل كامل على البشر.

وحذر العلماء في تقرير للهيئة من أن مستويات الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عالية بما يكفي بالفعل لإحداث اضطرابات بالمناخ على مدى عقود إن لم يكن لقرون.