اختبار جديد من لعاب المريض يكشف عن أنواع سلالات كورونا

واشنطن-سانا

توصل علماء في جامعة هارفارد الأمريكية إلى ابتكار اختبار جديد يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وتحديد السلالة المصاب بها المريض في غضون فترة زمنية قصيرة.

ووفقاً لموقع “إكسبريس” طور العلماء هذا الاختبار المنزلي الذي يمكن استخدامه بأرخص تكلفة حيث يكشف هذا الاختبار عن الإصابة بالعدوى وتحديد نوع السلالات من بينها متغير دلتا من خلال البصق.

ونجح الاختبار الجديد في الكشف عن الإصابة وتحديد السلالة في غضون 60 دقيقة حيث أعطى نتائج أدق وأسرع من اختبارات “بي سي آر” المعتمدة على المعمل والتي تستغرق ما يصل إلى يومين للحصول على نتيجة دقيقة.

وأطلق الباحثون على هذا الاختبار اسم “ميشر لوك” والذي لا يتطلب الحصول على مسحة من الأنف بل يمنح النتائج الدقيقة من خلال البصق.