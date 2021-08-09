بوتين: تعزيز فرقة الإطفاء الروسية المشاركة بإخماد حرائق اليونان

موسكو–سانا

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم تعزيز فرقة الإطفاء الروسية التي تشارك في مكافحة الحرائق باليونان.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للكرملين وفق ما نقلت وكالة نوفوستي: “استجابة لطلب طارئ من حكومة اليونان وجه الرئيس بوتين بتعزيز الفرقة الروسية المعنية بإخماد الحرائق في المناطق الوسطى من الجمهورية اليونانية”.

وتعمل في اليونان منذ أواخر الشهر الماضي طائرة “بي 200” روسية تشارك يومياً بإخماد حرائق الغابات المتعددة في اليونان حيث أظهرت الطائرة فعاليتها العالية وفق الجانب اليوناني.

وكشف وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أنه طلب من موسكو خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إرسال طائرة ثانية من طراز بي 200 إلى بلاده.

وتواجه اليونان منذ أيام حرائق غابات شديدة اجتاحت عدداً من المناطق وسط البلاد بما فيها منطقة آتيكا المحيطة بالعاصمة أثينا.

ويشارك في إخماد الحرائق أكثر من 600 رجل إطفاء وما يزيد على 130 آلية إضافة إلى 5 مروحيات و5 طائرات بما فيها “بي 200” الروسية.