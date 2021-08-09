سفن أسطول البحر الأسود الروسي تجري تدريبات عسكرية

موسكو-سانا

أعلن أسطول البحر الأسود الروسي اليوم عن تنفيذ سفن دوريات تابعة له تدريبات عسكرية شملت الحرب الإلكترونية وإطلاق نيران المدفعية والبحث والقضاء على طائرات دون طيار لعدو مفترض في البحر الأسود.

ونقلت وكالة تاس عن المكتب الصحفي للأسطول قوله في بيان إن “سفينتي الدوريات الحربيتين ديمتري روغاتشييف وبافيل ديرزهافين التابعتين للقاعدة البحرية نوفوروسييسك بالأسطول نفذتا هذه المناورات حيث نجح طاقما السفينتين بإصابة جميع الأهداف الجوية والسطحية إضافة إلى تنفيذ تدريبات على الحرب الإلكترونية المحمولة على متني السفينتين”.

وأوضح المكتب أنه “في المرحلة الأولى من هذه المناورات نفذت السفينتان الحربيتان تدريبات على الدفاع الجوي وعلى مجموعة من العمليات بهدف الاكتشاف والقضاء على أهداف جوية صغيرة الحجم معادية وهمية تحلق على ارتفاع منخفض”.

وأضاف المكتب إن طاقمي السفينتين تدربوا أيضاً على إعداد مهبط لمروحية على متني السفينتين وعلى إجراءات الطوارئ خلال عملية الهبوط.