اليونيسيف: مقتل 27 طفلاً خلال الأيام الثلاثة الماضية في أفغانستان

نيويورك-سانا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” اليوم مقتل 27 طفلاً أفغانياً وإصابة العشرات خلال الأيام الثلاثة الماضية مع تصاعد الهجمات التي تشنها حركة طالبان المتطرفة في أفغانستان.

ونقلت رويترز عن إرفيه لودوفيك دي ليس ممثل اليونيسيف في أفغانستان قوله في بيان: إن 27 طفلا على الأقل قتلوا وأصيب 136 في أقاليم قندهار وخوست وبكتيا.

وأعرب عن الصدمة من “التصعيد السريع للانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في هذا البلد والاعتداءات الوحشية التي تتزايد يوما بعد يوم”.

وكثفت حركة طالبان هجماتها على المدن والبلدات الأفغانية في الأونة الأخيرة بهدف السيطرة عليها وحسب تقارير سابقة لمهمة الأمم المتحدة في أفغانستان فإن 5183 مدنيا قتلوا بين شهرى كانون الثاني وحزيران الماضيين جراء أعمال العنف في البلاد بزيادة بلغت 47 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.