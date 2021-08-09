رئيسي لماكرون: المفاوضات النووية يجب أن تحفظ حقوق إيران

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ضرورة تحقيق مصالح الشعب الإيراني في جميع المفاوضات بخصوص الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن الرئيس الإيراني قوله خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون “إن الأمريكيين تمادوا في انتهاكهم السافر للتعهدات بموجب الاتفاق النووي إلى فرض أنواع جديدة من الحظر على إيران والتي شملت السلع الإنسانية أيضاً “منتقداً أيضاً نقض التعهدات المتكرر والسافر من جانب أمريكا وعدم التزام الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا باعتبارها أطراف الاتفاق النووي بتعهداتها المنصوصة في هذا الاتفاق الدولي.

وحول التطورات الإقليمية الأخيرة أكد رئيسي تمسك إيران الحازم بحماية الأمن وقوة الردع في منطقة الخليج وبحر عمان ووقوفها بوجه العناصر المزعزعة للاستقرار الإقليمي.

ومن جهته أكد ماكرون ضرورة التعاون بين إيران وفرنسا لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة مشيراً إلى سعيه للتوصل إلى حل بخصوص انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي واستئناف المفاوضات ذات الصلة.