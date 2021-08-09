حجم الودائع لدى المصارف العامة والخاصة يصل إلى 7903 مليارات ليرة

دمشق–سانا

ازداد حجم الودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل لدى المصارف العامة والخاصة بشكل ملحوظ ليصل إلى 7903 مليارات ليرة سورية وذلك حتى نهاية شباط من العام الجاري.

ووفقاً للتقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مصرف سورية المركزي وصلت الودائع تحت الطلب إلى 4922 مليار ليرة سورية حتى نهاية شباط من العام الجاري بمعدل نمو يبلغ 11 بالمئة مقارنة بالودائع ذاتها حتى نهاية العام الماضي.

في حين تراجعت ودائع التوفير بصورة طفيفة بمعدل 2 بالمئة في نهاية شباط حيث بلغت 713 مليار ليرة سورية مقارنة بـ 725 مليار ليرة سورية نهاية عام 2020 مشكلة ما نسبته 9 بالمئة من إجمالي الودائع حتى شباط بينما ارتفعت الودائع لأجل بمقدار 2.4 مليار ليرة لتصل حتى شباط إلى 2268 مليار ليرة مشكلة ما نسبته 29 بالمئة من إجمالي الودائع.