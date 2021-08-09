القوات الأفغانية تقضي على 20 مسلحاً من طالبان شمال البلاد

كابول-سانا

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم القضاء على 20 مسلحاً من حركة طالبان خلال صد هجوم للحركة على مدينة ايباك عاصمة إقليم سامانغان شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن الوزارة قولها في بيان “تمكنت القوات الأفغانية من إحباط هجوم نفذه مسلحو طالبان خلال محاولتهم السيطرة على مدينة ايباك من عدة اتجاهات وأسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن مقتل 20 مسلحاً وإصابة ثمانية آخرين”.

وتشهد العديد من المدن والأقاليم الأفغانية معارك عنيفة واشتباكات خلال الأسابيع الأخيرة الماضية حيث يستمر مسلحو حركة طالبان باستهداف القوات الأمنية الأفغانية.